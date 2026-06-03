Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου που κατέχει η οικογένεια Νταβέλη στην ΠΑΕ ΑΕΛ κατέθεσε ο πρόεδρος του Ομίλου Delopoulos Trans, Ζήσης Ντελόπουλος.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ζητήθηκε η έναρξη οργανωμένης διαδικασίας ενημέρωσης και αξιολόγησης της εταιρείας, με τη συνδρομή εξειδικευμένων νομικών και οικονομικών συμβούλων, ώστε να πραγματοποιηθεί πλήρης έλεγχος των οικονομικών στοιχείων, των νομικών δεδομένων, των συμβάσεων και των συνολικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr