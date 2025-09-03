Μόνο η ανακοίνωση απομένει για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Εμάνουελ Βινιάτο στην ΑΕΛ Novibet.

Ο Ιταλός έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του στους «βυσσινί» και αναμένεται εντός των προσεχών ημερών στην Ελλάδα, προκειμένου να ξεκινήσει προπονήσεις με την θεσσαλική ομάδα. Το συμβόλαιό του θα είναι μονοετούς διάρκειας και θ’ αποκτηθεί ως δανεικός από τη νεοφώτιστη Πίζα.

Το όνομά του ακούστηκε χθες ως υποψήφιος για να φορέσει την φανέλα του Άρη, μετά από ανάρτηση του Ιταλού μεταγραφολόγου, Τζανλούκα Ντι Μάρτζο.

Ο Βινιάτο έχει συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα που εκπνέει το καλοκαίρι του 2026. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Κιέβο Βερόνα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Μπολόνια, Έμπολι και Σαλερνιτάνα, έχοντας στο ενεργητικό του 89 συμμετοχές στη Serie A.

Οι άνθρωποι της ΑΕΛ Novibet με συντονισμένες κινήσεις απέσπασαν την υπογραφή του και το μόνο που απομένει για να «σφραγιστεί» το deal είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ.