Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα στο «Γ. Βαρδινογιάννης», το οποίο, ως γνωστόν, θα αποτελέσει το νέο «σπίτι» των Εθνικών Ομάδων.

Μάλιστα την Πέμπτη έγινε αυτοψία από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση και τους Κώστα Βρακά (πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων της ΕΠΟ), Βασίλη Τοροσίδη (επικεφαλής Εθνικών Ομάδων), Δημήτρη Παπαδόπουλο (τεχνικός διευθυντής όλων των κλιμάκιων των Εθνικών Ομάδων) στις εγκαταστάσεις της Παιανίας, με σκοπό να εκτιμηθεί η πρόοδος των εργασιών και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση και πλήρη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη έγινε η πρώτη προπόνηση στο «Γ. Βαρδινογιάννης» από την Εθνική Ελπίδων και την αντίστοιχη των Νέων.