Ο Έλληνας επιθετικός Φώτης Ιωαννίδης τραυματίστηκε στο χθεσινό (8/11) αγώνα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τη Σάντα Κλάρα, για την 11η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Ο διεθνής σέντερ φορ εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο της «Πόντα Ντελγάδα» με πατερίτσες, όπως αποκαλύπτουν εικόνες του Sport TV, γεγονός που δείχνει ότι υπέστη κάποιον τραυματισμό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η ομάδα του μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιήσει πληροφορίες για την κατάστασή του. Πάντως, αν είναι σοβαρός ο τραυματισμός τότε θα επηρεάσει και τη συμμετοχή του Ιωαννίδη στους 2 τελευταίους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας για τους προκριματικούς του Μουντιάλ 2026, με Σκωτία (15/11) και Λευκορωσία (18/11).