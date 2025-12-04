Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Στέφανος Τζίμας στο χθεσινό ματς της Μπράιτον με την Άστον Βίλα, καθώς στο ντεμπούτο του ως βασικός στην Πρέμιερ Λιγκ τραυματίστηκε, με τα πρώτα σημάδια μάλιστα, αναφορικά με την κατάστασή του, να μην είναι ενθαρρυντικά.

Πιο συγκεκριμένα στο 24ο λεπτό ο Έλληνας διεθνής φορ στην προσπάθειά του να πιέσει τον αντίπαλο στόπερ, πάτησε άσχημα το πόδι του στο έδαφος και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας να πονά αρκετά στο γόνατο.

Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΖΙΜΑ

Όπως ήταν φυσικό, έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον τεχνικό των «γλάρων», Φαμπιάν Χιούρτζελερ να παραδέχεται μετά το τέλος του αγώνα ότι: «Δεν φαίνονται καλά τα πράγματα. Το να χρειάζεται να φύγεις λόγω χτυπήματος στο γόνατο δεν είναι καλό σημάδι».

Ο Τζίμας θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις, από τις οποίες θα προκύψει η οριστική διάγνωση για τον τραυματισμό που υπέστη στο ματς με τους «χωριάτες».

Όλοι στην ομάδα του ελπίζουν πως ο τραυματισμός δεν θα αποδειχθεί τόσο σοβαρός όσο δείχνουν οι πρώτες εικόνες.

Σε 12 συμμετοχές με την αγγλική ομάδα, ο 19χρονος στράικερ μετρά 3 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Για την ιστορία, αν και η Μπράτον προηγήθηκε με 2-0 της Άστον Βίλα, εν τέλει ηττήθηκε με 4-3.