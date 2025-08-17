Οι Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας πραγματοποίησαν την Κυριακή το ντεμπούτο τους με την Κ21 της Μπράιτον. Οι Έλληνες παίκτες πέρασαν ως αλλαγή στην αναμέτρηση των «γλάρων» με τη Γουέστ Μπρομ.

Μάλιστα πέρασαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο στο 60ό λεπτό, ενώ η Μπράιτον προηγείτο με 2-0.

Υπενθυμίζεται ότι οι Τζίμας και Κωστούλας δεν ήταν στην αποστολή για την πρεμιέρα της Μπράιτον στην Premier League απέναντι στη Φούλαμ.