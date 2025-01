Συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπριζ ο Χρήστος Τζόλης.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός βρήκε για ακόμη μία φορά δίχτυα, καθώς άνοιξε το σκορ για την Κλαμπ Μπριζ στη νοκ άουτ αναμέτρηση με τη Λέουβεν για το Κύπελλο Βελγίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο 22χρονος Έλληνας διεθνής κατέβασε εντυπωσιακά την μπάλα με το αριστερό μετά από μπαλιά του Άρντον Τζασάρι, έκανε μία επαφή με το δεξί και την έφερε ξανά στο αριστερό, εκτελώντας εξαιρετικά τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 1-0.

Κάπως έτσι, έφτασε τα 10 γκολ σε 29 συμμετοχές στη φετινή σεζόν, έχοντας παράλληλα 6 ασίστ.

CHRISTOS TZOLIS 🇬🇷(2002) WITH A LOVELY CONTROL AND A GREAT FINISH TO OPEN THE SCORING!!!

ARDON JASHARI 🇨🇭(2002) WITH A GREAT ASSIST!!!

📽️ @GoalsXtra pic.twitter.com/YthPF9mBu8

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Football Report (@FootballReprt) January 7, 2025