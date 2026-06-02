Σημαντικές αλλαγές στο format του Κυπέλλου Ελλάδας αναμένονται από την ΕΠΟ, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της διοργάνωσης και της προσπάθειας για μεγαλύτερη ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, την οποία αναμένεται να κάνει δεκτή η Εκτελεστική Επιτροπή, από την επόμενη σεζόν καθίσταται υποχρεωτική η παρουσία δύο παικτών γεννημένων από το 2004 και μετά (κάτω των 22 ετών) στην ενδεκάδα κάθε ομάδας, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

