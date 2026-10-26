Η Stoiximan Super League έκανε γνωστό πως το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ την Κυριακή (1/11) στο ΟΑΚΑ, για την 9η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος θα διεξαχθεί σε διαφορετική ώρα.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο ΟΑΚΑ με φόντο την κορυφή της βαθμολογίας στην 9η στροφή του πρωταθλήματος σε μία αναμέτρηση που αναμφίβολα μαγνητίζει όλα τα βλέμματα πάνω της. Η πρώτη σέντρα της εν λόγω σπουδαίας αναμέτρησης ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την Κυριακή (1/11) στις 19:00, ωστόσο η ώρα έναρξης μετατέθηκε για τις 19:30.

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