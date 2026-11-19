Η Super League ενημέρωσε πως η αναμέτρηση ΟΦΗ-Ηρακλής για τη 13η αγωνιστική της Super League, αντί για 20:00, θα αρχίσει στις 18:00, την Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ στο πλαίσιο της 13ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί την Κυριακή 06.12.2026 στις 18:00 (αντί για τις 20:00)».