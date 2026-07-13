Έμπλεξε ο Γκαγκάτσης. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ούτε ως «ουδέτερος» δεν μπορεί να ησυχάσει. Τον έβαλαν στο στόχαστρο και τον πιέζουν να διαλέξει πλευρά.

Η τακτική του Πόντιου Πιλάτου συνήθως βολεύει για την αποφυγή των μπελάδων. Ένιψε τα χέρια του ο Γκαγκάτσης στη ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου στη Λίγκα. Δεν τάχθηκε φανερά υπέρ του Αλαφούζου ή του Μαρινάκη. Λευκό από την ΕΠΟ και έτσι προέκυψε το 7-7 που στέλνει τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα στην αυριανή ρεβάνς.

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