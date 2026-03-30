Ποιο είναι το όνειρο του Δημήτρη Χατσίδη με την Εθνική Ελπίδων; Ποιο γκολ έχει χαραχτεί πιο έντονα στη μνήμη του; Ποια συμβουλή από τον Ραζβάν Λουτσέσκου τον ακολουθεί μέχρι σήμερα; Και με ποιους ποδοσφαιριστές νιώθει ότι μοιράζεται την καλύτερη χημεία τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου;

Ο νεαρός διεθνής του ΠΑΟΚ φιλοξενείται στην εκπομπή Allwyn Game Time, λίγες ώρες πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Γερμανία, την Τρίτη (19:00), στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης». Εκφράζει την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας, τονίζοντας πως η δουλειά που γίνεται στις Ελπίδες είναι εξαιρετική.

Στέλνει επίσης μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ, δηλώνοντας ότι η ομάδα είναι κοντά τόσο στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος όσο και του Κυπέλλου.

Αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και γίνεται προπονητής. Στήνει τη δική του «ονειρική» ενδεκάδα Champions League, γεμάτη με τα ποδοσφαιρικά του είδωλα από την οποία δεν θα μπορούσε να λείπει, όπως λέει, ο Αντουάν Γκριεζμάν της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.