Νέο κύκλο σεναρίων γύρω από το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα πυροδοτούν δημοσιεύματα από το Μεξικό, τα οποία συνδέουν τον διεθνή μέσο της ΑΕΚ με τη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο πρώην τεχνικός της Ένωσης έχει ξεχωρίσει τον Πινέδα ως μία από τις βασικές μεταγραφικές του επιθυμίες και επιδιώκει να τον φέρει ξανά υπό τις οδηγίες του.

Η άριστη συνεργασία των δύο ανδρών στην ΑΕΚ και η καθοριστική συμβολή του Μεξικανού στο αγωνιστικό πλάνο του Αλμέιδα αποτελούν βασικούς λόγους πίσω από το ενδιαφέρον της Μοντερέι.

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