Ο Ολυμπιακός «απέδρασε» από την Τρίπολη, λύγισε τον Αστέρα AKTOR με σκορ 1-0, έκανε το 2/2 και συνεχίζει «αψεγάδιαστος» στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Με «χρυσό» σκόρερ τον Ζότα Σίλβα, οι Πειραιώτες έκαναν το καθήκον τους, έφυγαν με το «διπλό» από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, έφτασαν τους έξι βαθμούς στη Stoiximan Super League και συνεχίζουν με το απόλυτο και χωρίς να έχουν δεχθεί γκολ.

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