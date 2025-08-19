Συνεχίζεται η ενίσχυση του Ηρακλή. Ο «Γηραιός» ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίλος Ντελετιτς, ο οποίος είναι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας, μιας και θα αγωνιστεί σε έβδομη διαφορετική ομάδα!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας μας με τον ποδοσφαιριστή Milos Deletic για τoν επόμενο χρόνο.

Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός μέχρι πρότινος ανήκε στην ομάδα τoυ Πανσερραϊκού, ενώ παλαιότερα φόρεσε τη φανέλα και άλλων ομάδων της Super League 1 όπως η Α.Ε.Λ., η Α.Ε.Κ., η Λαμία, ο Αστέρας Τρίπολης και ο Ν.Π.Σ. Βόλος.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε μια καλή χρονιά χωρίς τραυματισμούς , με πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του ΗΡΑΚΛΗ στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί να επανέλθει η ομάδα μας στην Super League 1».