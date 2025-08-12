Ήταν γνωστό και πλέον είναι επίσημο: Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος τη νέα σεζόν θα υπερασπίζεται την εστία της Σεβίλλης, καθώς την Τρίτη η ομάδα της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε την απόκτησή του για έναν χρόνο, με τη μορφή του δανεισμού από τη Νιούκαστλ.

Ο διεθνής τερματοφύλακας έφτασε τη Δευτέρα (11/08) στην Ισπανία, πέρασε επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Η Σεβίλλη, στην οποία ως γνωστόν προπονητής είναι ο Ματίας Αλμέιδα, στο βίντεο για την προσθήκη του Βλαχοδήμου, παρουσιάζει τον Έλληνα πορτιέρε να παίζει σκάκι, αναφέροντας ότι «έχουμε μία νέα κίνηση στην παρτίδα».