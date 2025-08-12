Ήταν γνωστό και πλέον είναι επίσημο: Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος τη νέα σεζόν θα υπερασπίζεται την εστία της Σεβίλλης, καθώς την Τρίτη η ομάδα της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε την απόκτησή του για έναν χρόνο, με τη μορφή του δανεισμού από τη Νιούκαστλ.
Ο διεθνής τερματοφύλακας έφτασε τη Δευτέρα (11/08) στην Ισπανία, πέρασε επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.
Η Σεβίλλη, στην οποία ως γνωστόν προπονητής είναι ο Ματίας Αλμέιδα, στο βίντεο για την προσθήκη του Βλαχοδήμου, παρουσιάζει τον Έλληνα πορτιέρε να παίζει σκάκι, αναφέροντας ότι «έχουμε μία νέα κίνηση στην παρτίδα».
𝙏𝙚𝙣𝙚𝙢𝙤𝙨 𝙪𝙣 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙤 𝙢𝙤𝙫𝙞𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙚𝙣 𝙡𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙙𝙖.
Odysseas Vlachodimos, tercer fichaje para la temporada 2025/26
