Παίκτης της Αλ Καλίτζ είναι πλέον με κάθε επισημότητα ο Γιώργος Μασούρας, καθώς την Τετάρτη η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Τη μετακίνηση του διεθνούς άσου στην ομάδα του Γιώργου Δώνη είχε αποκαλύψει η «Ζούγκλα» στις 4 Αυγούστου, με τον Έλληνα άσο να μετακομίζει όντως στην περιοχή Σαϊχάτ της Σαουδικής Αραβίας εννέα μέρες αργότερα.

«Ένας νέος πολεμιστής από την Ελλάδα. Καλώς ήρθες στην οικογένεια της Αλ Καλιτζ, Τζέο» ανέφερε ο σύλλογος της Saudi Pro League για τον Μασούρα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ύψους 1,3 εκατ. ευρώ στον εν λόγω σύλλογο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη نادي الخليج السعودي (@khaleejclub)

Ως γνωστόν ο 31χρονος άσος δεν υπολογιζόταν από τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κι έτσι βγήκε στην «αγορά», αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του ήταν και η Αλ Καλίτζ, η οποία έπεισε τον Έλληνα άσο να συνεχίσει στο Saudi Super League.

Φυσικά καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του έμπειρου άσου να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία σίγουρα έπαιξε και η ελληνική παροικία που έχει δημιουργηθεί στον εν λόγω σύλλογο.

Πιο συγκεκριμένα, στην ομάδα του Γιώργου Δώνη αγωνίζονται ο Κώστας Φορτούνης και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ενώ… ελληνικό χρώμα δίνουν στο ρόστερ της και οι Πάολο Φερνάντες και Μπαρτ Σένκεφελντ, που αποκτήθηκαν πρόσφατα.