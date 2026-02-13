Ο Νίκος Αναστόπουλος είναι και επίσημα ο νέος προπονητής των Χανίων, με τον Κρητικό σύλλογο να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα την έναρξη της συνεργασίας του με τον 68χρονο προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Νίκος Αναστόπουλος επιστρέφει στους πάγκους, έπειτα από απουσία ενός χρόνου και μερικών μηνών από την τελευταία του δουλειά, που ήταν στον πάγκο της Καλαμάτας. Ο πολύπειρος προπονητής συμφώνησε σε όλα με την ομάδα των Χανίων και έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω ενός βίντεο, που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου.

