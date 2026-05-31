Ο Πανιώνιος κατέληξε σε συμφωνία με τον Χουάν Φεράντο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία και θα προσπαθήσει να επαναφέρει τους Νεοσμυρνιώτες στην άνοδο στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε οι «κυανέρυθροι» πάλεψαν για να «ανέβουν» στη μεγάλη κατηγορία και τερμάτισαν δεύτεροι στην κανονική περίοδο του Β΄ ομίλου της Super League 2 πίσω από την Καλαμάτα, ενώ, παρά τις προσπάθειές τους στα πλέι οφ, δεν κατάφεραν να… προσπεράσουν στη βαθμολογία τη «μαύρη θύελλα», η οποία πανηγύρισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία μετά από 26 χρόνια.

Έτσι, ο Πανιώνιος θα επιδιώξει να τα καταφέρει τη νέα σεζόν με «αρχιτέκτονα» τον 45χρονο Χουάν Φεράντο, ο οποίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας βρεθεί στους πάγκους των Εργοτέλη, Βόλου και Πανσερραϊκού.

Την παρελθούσα σεζόν ο Ισπανός είχε τα «ηνία» του Βόλου.