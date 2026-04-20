Ο Στεφάν Λανουά έκανε την έκπληξη. Επέλεξε τον Άγγελο Ευαγγέλου, έναντι άλλων διεθνών διαιτητών, για το παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ήταν η επιβράβευση της ΚΕΔ στο πρόσωπο του 42χρονου διαιτητή για τη φετινή του πορεία στις εγχώριες διοργανώσεις.

Η σημερινή ιστορία μας αρχίζει το 1974. Από το Σπαθαρικό Αμμοχώστου. Τον τόπο καταγωγής και διαμονής των γονιών του Άγγελου. Μετά την εισβολή των Τούρκων, ο Χριστοφής και η Μάρω αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν στη Λάρνακα. Εκεί γεννήθηκε ο Ανδρέας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr