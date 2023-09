Ο Δημήτρης Γούτας πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις με την Κάρντιφ και μάλιστα επιλέχθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της αγγλικής Championship για την 7η αγωνιστική.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός ήταν εξαιρετικός στον νικηφόρο αγώνα των Ουαλών επί της Κόβεντρι, σημειώνοντας μάλιστα το πρώτο γκολ της αναμέτρησης με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ.

The Sky Bet Championship midweek Team of the Week is in, powered by @WhoScored ratings 👊#EFL | #TeamOfTheWeek

— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) September 21, 2023