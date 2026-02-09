Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοίνωσε την απόκτηση του Τιάγκο Αντίνο, αδερφού του Σαντίνο που ήρθε στην Ελλάδα πριν από μερικές ημέρες για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Η ομάδα από το Μαρκόπουλο συνεχίζει την μεταγραφική της ενίσχυση, φτάνοντας σε συμφωνία με τον 22χρονος Αργεντινό δεξιό οπισθοφύλακα, με εμπειρία από τις ακαδημίες της Ρίβερ Πλέιτ και της Γοδόι Κρουζ.

Ο 22χρονος αποτελεί τη λύση που αναζητούσε ο Σούλης Παπαδόπουλος για το δεξί άκρο της άμυνας της ομάδας του, με τον Τιάγκο να ξανασμίγει με τον αδερφό του Σαντίνο στην Ελλάδα, λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή του πρώτου στον Παναθηναϊκό.

Αυτή είναι η έκτη μεταγραφή της Μαρκό κατά την περίοδο του Ιανουαρίου, μετά τους Αλεξάντερ Γιόχανσον, Σπύρο Φουρλάνο, Λούκας Νεκούλ , Έντβιν Μπετσίροβιτς και Θανάση Ζαπατίνα.

