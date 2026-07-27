Σε μία σπουδαία κίνηση ετοιμάζεται να προχωρήσει η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προκριματικά του UEFA Champions League, Ναϊμέγκεν, που έχει συμφωνήσει με την πλευρά του Ντούσαν Τάντιτς σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό.

Με τη φανέλα της Ναϊμέγκεν αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Ντούσαν Τάντιτς, ο σπουδαίος Σέρβος μεσοεπιθετικός, το όνομα του οποίου είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό τα προηγούμενα χρόνια.

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