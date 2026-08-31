Ο Λεβαδειακός δικαιώθηκε μετά την απόρριψη της ένστασης του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος διεκδικούσε την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στα «χαρτιά», και απάντησε με χιουμοριστικό τρόπο στα social media.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε την προσφυγή των Αρκάδων για αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού, Μόουζες Ντέιβιντ Κομπνάν στο ματς Κυπέλλου.

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