Με γκολ του Κόντρο στο 89’ ο ΟΦΗ επικράτησε 1-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο στο ματς για την 9η αγωνιστική της Super League. Το ματς είχε τέσσερα δοκάρια και μία αποβολή με τον Προδρομίτη στο 69’ να αφήνει τους γηπεδούχους με παίκτη λιγότερο.

Η αποβολή άλλαξε τη ροή του αγώνα. Μέσα σε ένα δίλεπτο στο ξεκίνημα του αγώνα εκείνα για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, λίγο αργότερα εκείνα για το συγκρότημα του Χρήστου Κόντη που «βλέπει» τετράδα.

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