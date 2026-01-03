Το ρόστερ της με μια πολύ καλή προσθήκη ενίσχυσε η Αναγέννηση Καρδίτσας, που απέκτησε τον Τζούνιορ Μπακαγιόκο από την Καλαμάτα με την μορφή δανεισμού. O Γάλλοϊβοριανός στόπερ δεν αγωνίστηκε φέτος στη «Μαύρη Θύελλα» και αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα της Καρδίτσας που κυνηγάει την άνοδο στη Super League από τον πρώτο όμιλο της Super League 2.

Σε μια εξαιρετική κίνηση προχώρησε η Αναγέννηση Καρδίτσας με στόχο να κυνηγήσει ως το φινάλε της σεζόν την άνοδο, αφού απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Καλαμάτα τον Τζούνιορ Μπακαγιόκο.

Έχει συμβόλαιο με την Καλαμάτα ως το 2028 και συνολικά μετράει 78 συμμετοχές με 5 γκολ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την απόκτηση του Messemo Bakayoko με τη μορφή δανεισμού από την ΠΑΕ Καλαμάτα. Ο Bakayoko θα ανήκει στο δυναμικό της ομάδας μας για τους επόμενους έξι μήνες.

Ο 31χρονος Γάλλος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός αλλά και ως αμυντικός χαφ και τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε μία από τις βασικές λύσεις της μεσοαμυντικής γραμμής της Καλαμάτας. Ο Bakayoko βρίσκεται ήδη στην Καρδίτσα προκειμένου να ενσωματωθεί στις υποχρεώσεις της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον Junior στην οικογένεια της Αναγέννησης Καρδίτσας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας αναφέρει: «Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την παραχώρηση, με τη μορφή δανεισμού, του ποδοσφαιριστή Τζούνιορ Μεσέμο Μπακαγιόκο στην Αναγέννηση Καρδίτσας ως την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Τζούνιορ, σου ευχόμαστε καλή τύχη, υγεία και επιτυχίες».