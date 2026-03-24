Ο Θεόδωρος Τσιριγώτης που ανήκει στη Γκόρνικ της Πολωνίας παραχωρήθηκε δανεικός στη φινλανδική TPS Τούρκου.

Ο 25χρονος Έλληνας φορ μετακόμισε στην ομάδα που πριν από μερικούς μήνες την άνοδό της στην κορυφαία κατηγορία της Φινλανδίας και θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Επισκοπή, ΑΕΛ, Παναθηναϊκό Β’, Λεβαδειακό, ενώ αποχώρησε από την Ελλάδα το 2025.

Από τον Ηρακλή μετακόμισε στην Γκόρνικ, με την οποία πραγματοποίησε συνολικά 6 εμφανίσεις.