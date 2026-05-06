Ο Χαρμ Όσμερς ορίστηκε για τέταρτη φορά φέτος σε παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο 41χρονος διαιτητής από το Αννόβερο, που γεννήθηκε στη Βρέμη, ήταν στη Σαουδική Αραβία την Κυριακή και ετοιμάζει τις αποσκευές του για την Αθήνα.

Όσμερς λοιπόν ο εκλεκτός του Λανουά για το ματς ΑΕΚ-Παναθηναϊκός. Ο Γερμανός διαιτητής, που δικαίωσε τρεις φορές τις προσδοκίες της ΚΕΔ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Παραμένει μακράν ο καλύτερος και πιο σταθερός ρέφερι που σφύριξε φέτος στη Super League 1 από τους ξένους που όρισε η ΚΕΔ.

