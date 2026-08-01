Η Καλαμάτα νίκησε με 1-0 της Τζιλάνι στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι επί βουλγαρικού εδάφους, με τον Αργύρη Λιατσικούρα να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη Μαύρη Θύελλα.

Παρά το γεγονός ότι δεν βρήκε περισσότερα γκολ, η ομάδα της Μεσσηνίας άφησε θετικά δείγματα γραφής στο δημιουργικό σκέλος καθώς ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είδε τους παίκτες του να παράγουν αρκετές φάσεις και να σημαδεύουν δύο φορές το δοκάρι.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr