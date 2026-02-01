Στον αγώνα του Παναιτωλικού με τον Άρη (0-1) παρακολουθήσαμε μία φάση, που ο διαιτητής έκανε λάθος και διορθώθηκε από τον VARίστα. Είναι μία από τις περιπτώσεις που όλοι μπορούν να αντιληφθούν τον λόγο για τον οποίο εξαρχής δεν πάρθηκε η σωστή απόφαση από τον ρέφερι στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Τάσος Παπαπέτρου δεν μπορούσε να δει από το σημείο που βρισκόταν όλες τις λεπτομέρειες στο τάκλιν του Χότζα στον Μισεουί. Έγινε από πίσω. Ο διεθνής ρέφερι έδειξε αρχικά την κίτρινη κάρτα στον παίκτη των γηπεδούχων, κρίνοντας ότι το μαρκάρισμα προς τον αντίπαλό του ήταν ριψοκίνδυνο.

Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης διαπίστωσε γρήγορα ότι υπήρχαν και άλλα στοιχεία στην φάση. Ότι ο Χότζα «κλείδωσε» το πόδι του Μισέουι. Ταυτόχρονα με την προσπάθειά του να βρει την μπάλα. Η προσπάθειά του μετατράπηκε αυτομάτως σε σοβαρό, επικίνδυνο παίξιμο. Η κάρτα έπρεπε να αναβαθμιστεί. Να αλλάξει χρώμα.

