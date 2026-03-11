Για μία ακόμα φορά, η ελεγχόμενη ποδοσφαιρική δικαιοσύνη της ΕΠΟ στρέφεται εναντίον του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προέδρου της Κίνησης Ελεύθερων Ποδοσφαιριστών. Για να καλύψει τον ΟΦΗ.

Ο κρητικός σύλλογος του χρωστά πάνω από 300.000 ευρώ κεφάλαιο και έπρεπε να έχει τιμωρηθεί για την παράνομη προσφυγή του στα πολιτικά δικαστήρια. Αντ’ αυτού, γλυτώνει και πάλι. Η υπόθεση έχει τελεσιδικήσει. Η ΠΑΕ ΟΦΗ όφειλε είτε να έχει εξοφλήσει τα δεδουλευμένα, είτε να έχει τιμωρηθεί, από απαγόρευση μεταγραφών έως αποβολή από το πρωτάθλημα. Αντ’ αυτού, εδώ και έναν χρόνο, αθλητικοί δικαστές, επιτροπές και διοικητικά συμβούλια σούπερ λίγκας και ΕΠΟ καταπατούν καταστατικά και κανονισμούς.

