Όταν ένα ματς αρχίζει με σοβαρό διαιτητικό λάθος, τότε καληνύχτα… Φιλάκια… Αυτά που έγιναν χθες στο παιχνίδι Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός, είναι μη επιτρεπτά σε διαιτητικό επίπεδο. Απλώς επισκιάστηκαν από τα γεγονότα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε φοβερές αναλύσεις. Ο VARίστας Φωτιάς «έσωσε» τον διαιτητή του αγώνα Κατοίκο, ο οποίος δεν είδε το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Φωτιάς ενήργησε πάλι σωστά, όταν ο παίκτης του Πανσερραϊκού προσπάθησε αργότερα να εκμαιεύσει απόφαση για πέναλτι υπέρ της ομάδας του. Ο Κατοίκος διαπίστωσε ότι καταλόγισε λανθασμένα την εσχάτη των ποινών μόλις πήγε στο μόνιτορ.

Ενδιάμεσα από τις δύο προαναφερθείσες φάσεις εκτυλίχθηκε η κορυφαία. Προέκυψε διχογνωμία μεταξύ VARίστα και διαιτητή. Ο Κατοίκος έδειξε την άσπρη βούλα για φάουλ του Τσαούση στον Καλάμπρια μέσα στην περιοχή του Πανσερραϊκού. Ο Φωτιάς του ζήτησε να προβεί σε on field review. Ο ρέφερι τις ΕΠΣ Αθηνών είδε ξανά την επίμαχη φάση για αρκετά λεπτά και τελικά αποφάσισε ότι εκείνος είχε δίκιο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr