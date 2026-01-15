Τελικά, μάλλον πρέπει να αλλάξω επάγγελμα. Ίσως χρειάζεται να γίνω μέντιουμ. Να προβλέπω το μέλλον. Ό,τι γράφω το τελευταίο διάστημα γίνεται. Βέβαια δεν κλείνω τα μάτια και ό,τι… κάτσει. Η σωστή πληροφόρηση παίζει -μεταξύ άλλων που δεν αναλύονται ή αποκαλύπτονται- τον ρόλο της. Σας είπα ότι ο Λανουά είναι… παλιόπαιδο. Είχα έτοιμο το θέμα σήμερα για την αποθέωση των διαιτητών στους χθεσινούς προημιτελικούς του Κυπέλλου και μου έκλεψε την ιδέα. Τη «δόξα». Με πρόλαβε. Βιάστηκε για να τα καταφέρει. Δεν πειράζει. Είμαι μεγαλόκαρδος. Τον συγχωρώ.

Η είδηση σήμερα είναι διπλή στον χώρο της ελληνικής διαιτησίας. Προέκυψε από την πιο επίσημη και αξιόπιστη πλευρά. Από την ίδια την ΚΕΔ. Αφενός το έκανε για πρώτη φορά στην ιστορία της, αφετέρου διαλάλησε ότι έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη από τις εμφανίσεις των τεσσάρων διαιτητών στους χθεσινούς σημαντικούς και κρίσιμους αγώνες. Έτσι δεν χρειάστηκε να αναζητήσουμε κάτι παραπάνω. Το ρεπορτάζ μας δόθηκε στο… πιάτο. Αλλά ξέρετε ότι εγώ δεν κάθομαι φρόνιμα. Θα ψάξω… Πάντα.

Έχουμε και λέμε λοιπόν. Καμία επιτροπή διαιτησίας στο παρελθόν δεν έκανε αυτό που συνέβη σήμερα. Πολλοί Έλληνες διαιτητές τα πήγαν ίσως και καλύτερα από χθες σε πιο δύσκολα ματς στο παρελθόν. Όμως Έλληνες και ξένοι αρχιδιαιτητές δεν πανηγύρισαν τόσο. Δεν έσπευσαν να διαρρεύσουν κάτι θετικό. Πάντα υπήρχε απόσταση μεταξύ ΚΕΔ και διαιτητών. Σαν να ήταν σε διαφορετικά στρατόπεδα. Σήμερα ο Λανουά έφερε τις δύο πλευρές πιο κοντά. Έκανε αυτό που δεν τόλμησε, δεν σκέφτηκε κανείς προκάτοχός του.

Το έκανε προφανώς γιατί το είχε απόλυτα ανάγκη. Ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου, αναφορικά με το μέλλον του στην ΚΕΔ. Οι αποδόσεις των ρέφερι στα τέσσερα ματς επρόκειτο να καθορίσουν τα επόμενα βήματα-αποφάσεις της ΕΠΟ. Ήδη κάποιοι βγήκαν νωρίτερα για να προλάβουν τις εξελίξεις. Έγραψαν ότι φεύγει. Τον επικήδειο. Ότι έχει τελειώσει από την επιτροπή διαιτησίας. Το στοίχημα με τους Έλληνες διαιτητές ήταν τεράστιο για τον ίδιο και την ΕΠΟ. Το ρίσκο. Ειδικά με τον Τσακαλίδη στο ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ.

