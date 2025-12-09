Η εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ» αποκάλυψε ότι και η Super League βρέθηκε στα δίχτυα του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού!

Όπως προκύπτει από στοιχεία της έρευνας του προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ο Ελληνοαυστραλός, φερόμενος ως επικεφαλής του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού με τους 66 εμπλεκόμενους, από το 2016 μέχρι το 2020 φέρεται ότι, έλαβε 1.073.345 δολάρια από άλλο μέλος του κυκλώματος και του έστειλε 502.785 δολάρια, χρήματα που φέρονται ότι, αφορούν μεταξύ άλλων στοιχηματικές συναλλαγές .

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων το 2016 είχε κερδίσει 15.961,21 ευρώ ποντάροντας 5.000 ευρώ σε αγώνα των play offs της Super League, για τον οποίο είχαν κυκλοφορήσει έντονες φήμες ότι ήταν χειραγωγημένος!

