Η «Παναγιώτα» είχε σημαιοφόρο τον Γιάννη από τα παλιά. Τον γνωστό σε όλους. Τον Σπάθα. Δεν άρεσε στους διαιτητές που τον είδαν μαζί με τα άλλα παλικάρια στην υποτιθέμενη μυστική σύναξη. Σε αυτή που οι συμμετέχοντες ευαγγελίζονται ότι δρουν για το …καλό του ποδοσφαίρου. Η νέα γενιά των διαιτητών δεν έχει σχέση μαζί του. Ούτε θέλει να αποκτήσει.

Τα κοράκια ξέρουν τι γίνεται στο παρασκήνιο. Ότι σχεδιάζεται η επόμενη επιτροπή. Το λιμάνι τα θέλει όλα δικά του. Γι’ αυτό γίνεται ο τσαμπουκάς με τους βόρειους. Μοστράρει τον Σπάθα. Τον έχει βάλει μπροστά. Κάνει δηλώσεις, πηγαίνει στις συγκεντρώσεις. Όλα φανερά. Φόρα παρτίδα. Μαγκιά …πειραιώτικη. Άλλοι τη θεωρούν αλαζονεία. Πρόκληση.

Οι διαιτητές βλέπουν ότι γίνεται προσπάθεια επιστροφής στις παλιές εποχές. Οι πιο πολλοί δεν είναι πρόθυμοι να γίνουν πιόνια. Στέλνουν μηνύματα σε διάφορες πλευρές ότι προτιμούν να παραιτηθούν από το να αποκτήσουν οποιαδήποτε σχέση με τον Σπάθα.

