Το ξεκαθάρισε ο Λανουά. Ήταν απόλυτος όταν μίλησε στους ρέφερι της Super League 1 πριν την ολοκλήρωση του διαιτητικού σεμιναρίου. Για να μην αιωρείται αμφιβολία. Έδωσε την είδηση.

Ο Στέφανος κρατούσε το καλύτερο για το τέλος. Το κερασάκι στην τούρτα. Μίλησε στους διαιτητές και στους βοηθούς. Ήταν παρόντες και οι ρέφερι του χθεσινού ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (0-1). Ο Ευαγγέλου και οι συνεργάτες του, που απουσίασαν χθες λόγω του αγώνα.

Ο Γάλλος «πετούσε» από τη χαρά του, που δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου. Με ανεβασμένη ψυχολογία στράφηκε προς τους ρέφερι, και σύμφωνα με πληροφορίες, τους είπε: «Μπράβο, τα έχετε πάει καλά μέχρι τώρα. Θέλουμε την ίδια σοβαρότητα και στη συνέχεια. Οφείλεται σ’ εσάς ότι η ομοσπονδία αποφάσισε να οριστούν Έλληνες διαιτητές στα παιχνίδια του Κυπέλλου μέχρι το τέλος. Και θα στηρίξουμε αυτή την απόφαση. Έλληνας θα διαιτητεύσει τον τελικό του Κυπέλλου».

Τότε ρώτησε το σώμα των διαιτητών: «Πότε συνέβη αυτό για τελευταία φορά;» Οι ρέφερι απάντησαν ότι έγινε τη σεζόν 2016-2017 με τον Γιώργο Κομίνη. Ο Λανουά πρόσθεσε: «Μετά από δέκα χρόνια λοιπόν… Έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα. Τα πράγματα θα αλλάζουν. Δικαιώστε τους εαυτούς σας και την Επιτροπή. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι».

