Θα ξεκινήσω από το τέλος του θέματος για τον Τσιμεντερίδη, που έγραψα πριν από τον αγώνα Βόλος-ΑΕΚ: «Αν το ματς στο Πανθεσσαλικό πάει όπως του Βεργέτη στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός όλα θα κυλήσουν όμορφα. Αν γίνει ντέρμπι, θα κλάψει το …σκυλί». Τελικά έκλαψε. Πολύ.

Αυτά δεν ήταν προσωπικές εικασίες ή προβλέψεις. Στηρίζονταν σε ένα γεγονός. Ότι ο Λανουά όρισε στο παιχνίδι δύο βοηθούς που ανέβηκαν φέτος στη Super League 1!!! Καταλάβατε τι έκανε ο αρχιδιαιτητής; Έστειλε στο Πανθεσσαλικό στάδιο δύο παιδιά που δεν έχουν εμπειρία από ματς της ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας. Στο παιχνίδι Βόλος-ΑΕΚ, που ήταν όλοι στα …κάγκελα και τελικά έγινε η στραβή.

Πάμε στις αποκαλύψεις. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ρότα έκανε το γύρισμα και η μπάλα ήρθε σε επαφή με το χέρι στήριξης του Μπουζούκη. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες ο δεύτερος βοηθός, ο Θανάσης Κλεπετσάνης από την Κόρινθο, είπε στον Τσιμεντερίδη: «Χέρι, χέρι …συρτό» Ο διαιτητής του αγώνα αμφιταλαντεύτηκε. Καθυστέρησε να καταλογίσει πέναλτι. Είναι προφανές ότι δεν είχε πρόθεση να το κάνει αλλά τελικά επηρεάστηκε από την «πληροφορία» που του έδωσε ο βοηθός.

