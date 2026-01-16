Νομίζετε ότι οι καλές εμφανίσεις στους προχθεσινούς νοκ-άουτ αγώνες του κυπέλλου έγιναν τυχαία; Γενικώς δεν πιστεύω στην τύχη. Ειδικά όταν πρόκειται για διαιτητές, χωρίς να υπονοώ πως ότι κάνουν είναι εσκεμμένο ή καλά σχεδιασμένο. Όχι. Άλλο προσπαθώ να σας πω. Οι ρέφερι μετρούν, ζυγίζουν, συνυπολογίζουν κάθε λεπτομέρεια πριν από τα ματς που επρόκειτο να διευθύνουν. Μελετούν τις λεπτομέρειες και φυσικά γνωρίζουν την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Πιάνουν αμέσως το «κλίμα». Δεν εμφανίζονται από το πουθενά για να μπουν ξαφνικά στο γήπεδο.

Αυτή την φορά έκαναν ότι έγραψα την προηγούμενη εβδομάδα. Αποφάσισαν να συσπειρωθούν. Σκέφτηκαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Μπορεί να πρωταγωνιστούν σε ένα ομαδικό σπορ αλλά από την πλευρά τους συμμετέχουν ατομικά. Με απλά λόγια, ο καθένας κοιτάει την …πάρτη του. Τον εαυτό του. Είναι λογικό, φτάνει να συνεργάζονται σωστά και αρμονικά με τους άλλους ρέφερι που συναντούν στους αγώνες. Κάποιες φορές αυτό δεν συμβαίνει. Εξαιτίας αντιζηλίας, ανταγωνιστικότητας ή άλλων λόγων. Είπαμε ότι το σπορ από την πλευρά τους είναι ατομικό.

Πριν από λίγες ημέρες μερικοί από τους καλύτερους και πιο έμπειρους του πίνακα διαιτητών ορίστηκαν στους προημιτελικούς του κυπέλλου. Οι συνθήκες είχαν αλλάξει, τα δεδομένα επίσης. Οι επικοινωνιακές επιθέσεις στον Λανουά και στους ίδιους αυξήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Κατά μεγάλο ποσοστό. Η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου πριν από τα Χριστούγεννα και η συγκέντρωση στην «Παναγιώτα» σήμαναν γενικό συναγερμό. Προσθέστε και κάποιες ανακοινώσεις ομάδων που έκαναν ενδιάμεσα πιο βαρύ το κλίμα.

