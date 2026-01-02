Μεγάλη αλλαγή σχεδίων στον Παναθηναϊκό! Ο Παύλος Παντελίδης δεν θα περιμένει μέχρι το καλοκαίρι για να φορέσει την πράσινη φανέλα. Όπως αποκλειστικά σας μεταδίδει το paixebala.gr, ο 22χρονος εξτρέμ της Κηφισιάς θα ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό από τον Ιανουάριο του 2026, βρίσκοντας ξανά -και νωρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν- ως συμπαίκτη τον Ανδρέα Τεττέη, καθώς αλλάζουν ριζικά τα αρχικά σχέδια της μεταγραφής.

Όταν ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Οκτώβριο την απόκτηση του “καυτού” διδύμου της Κηφισιάς με συνολικό κόστος άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, το πλάνο ήταν ξεκάθαρο: O Τεττέη από τον Ιανουάριο, ο Παντελίδης από το καλοκαίρι του 2026. Τώρα, όμως, μετά από νέες διαπραγματεύσεις και επαναξιολόγηση των δεδομένων, το “Τριφύλλι” αποφάσισε να φέρει και τον Παντελίδη από τώρα.

Η Κηφισιά δεν αντιτάχθηκε στην πρόωρη αποχώρηση του νεαρού διεθνούς εξτρέμ, αποδεχόμενη την πρόταση του Παναθηναϊκού. Τον Νοέμβριο, ο Ράφα Μπενίτεθ και το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού έκριναν πως θα ήταν πιο ωφέλιμο για τον Παντελίδη να συνεχίσει στην Κηφισιά μέχρι το καλοκαίρι, ώστε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και χρόνο συμμετοχής.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr