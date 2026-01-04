Αρχίζω από τα βασικά. Ο Τσακαλίδης τα πήγε καλά στο Super Cup. Το ίδιο και οι συνεργάτες του. Δεν επηρέασε με τις αποφάσεις του και τη γενικότερη αγωνιστική του συμπεριφορά το αποτέλεσμα του αγώνα Ολυμπιακός-ΟΦΗ (3-0). Ωστόσο θα μπορούσε να έχει αντιδράσει διαφορετικά στη φάση του 35ου λεπτού. Σε εκείνη που λίγο έλειψε να τινάξει το ματς στον αέρα…

Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω με …τρελές αναλύσεις. Ο Ζέλσον Μάρτινς έκανε τη σέντρα από τη δεξιά πλευρά. Ο Ταρέμι προσπάθησε να σκοράρει με ανάποδο ψαλίδι. Ήταν ανάμεσα στον Λαμπρόπουλο και τον Γκονζάλεθ. Η μπάλα πέρασε και από τους τρεις και πήγε απέναντι στον Ποντένσε. Ο Πορτογάλος την κατέβασε, έχοντας τεντωμένο το χέρι. Πάσαρε στον Μουζακίτη, ο οποίος την έστειλε με σουτ στα δίχτυα. Ο Τσακαλίδης ακύρωσε το γκολ. Όταν σημειώθηκε. Όχι πριν.

Πάμε τώρα στο τι συνέβη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διεθνής διαιτητής θεώρησε ότι ο Ιρανός επιθετικός του Ολυμπιακός βρήκε με το πόδι στον αέρα αντίπαλο του. Πράγμα που δεν συνέβη. Καταλόγισε δηλαδή άμεσο φάουλ ενώ δεν έγινε.

