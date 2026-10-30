Ο Απόλλων Σμύρνης παίζει στη Γ’ Εθνική και κυνηγά την άνοδο στον 8ο όμιλο, αλλά από σήμερα το όνομά του ακούγεται δυνατά και έξω από τα σύνορα. Ο ιστορικός σύλλογος παρουσίασε τις τρεις νέες φανέλες της σεζόν 2026/27 σε συνεργασία με την ιταλική Ezeta και το αποτέλεσμα αποσπά τα βλέμματα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η εταιρεία δουλεύει με ομάδα εκτός Ιταλίας, κάτι που λέει πολλά για το βάρος της συνεργασίας. Οι φανέλες είναι τρεις και καμία δεν μοιάζει με τα συνηθισμένα. Η πρώτη είναι η κλασική κυανόλευκη, η δεύτερη μαύρη με χρυσές λεπτομέρειες και η τρίτη ροζ με μπλε λεπτομέρειες.

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