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Μέσα από ένα όμορφο βίντεο στα social media, η Ρακόφ αποθέωσε τον Στράτο Σβάρνα, που χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του στα play-offs του UEFA Conference League, χάρη στο γκολ που πέτυχε επί της Χάμαρμπι.

Η Ρακόφ πήρε το εισιτήριο για τα play-offs του Conference League, όπου θα διεκδικήσει να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή της παρουσία απέναντι στην Κροατική Χάιντουκ Σπλιτ, με τον Στράτο Σβάρνα να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του χθεσινού αγώνα, χάρη στο μοναδικό τέρμα που πέτυχε με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους.

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