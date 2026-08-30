Ο Άρης πέτυχε σπουδαία και δίκαιη νίκη 2-1 επί του Ευρωπαίου ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης», κάνοντας το απόλυτο 2/2 στη Super League. Οι κίτρινοι δείχνουν να έχουν άνεση στη γραμμή κρούσης και μετά τα τρία εκτός έδρας γκολ στην Καλαμάτα, έφθασε σε δύο ακόμη σήμερα, ενώ έχασε και πέναλτι με τον Ράτσιτς στο 88΄.

Ο ΟΦΗ ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο κατέρρευσε και παρά τις αλλαγές του Κόντη, δεν ήταν απειλητικός. Στις ευκαιρίες που δημιούργησε ο Βέλιο είχε τις απαντήσεις, μ’ εξαίρεση το γκολ του Κόντρο στο 95΄. Ο Άρης είχε αποφασιστικότητα, περισσότερη ενέργεια κι εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των Κρητικών.

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