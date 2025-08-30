Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι δύο ομάδες αναζητούν τη νίκη στο ματς για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Άρης – Παναιτωλικός 0-0 (Novasports Prime)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες:

Κόκκινες κάρτες:

Άρης (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μάικιτς, Τεχέρο, Άλβαρο, Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Μόντσου, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γιένσεν, Ντιαντί, Μορόν.

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Λουίς, Κόγιτς, Μανρίκε, Εστέμπαν, Μίχαλακ, Αγκίρε.

 

