Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι δύο ομάδες αναζητούν τη νίκη στο ματς για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
Άρης – Παναιτωλικός 0-0 (Novasports Prime)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Άρης (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μάικιτς, Τεχέρο, Άλβαρο, Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Μόντσου, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γιένσεν, Ντιαντί, Μορόν.
Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Λουίς, Κόγιτς, Μανρίκε, Εστέμπαν, Μίχαλακ, Αγκίρε.