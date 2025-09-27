Ο Άρης και ο Πανσερραϊκός κοντράρονται στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι δύο ομάδες αναζητούν τους βαθμούς στο ματς για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
Άρης – Πανσερραϊκός 0-0 (Novasports Prime)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ, Γαλανόπουλος, Ράτσιτς, Μόντσου, Ντούντου, Μορουτσάν, Μορόν.
Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Λιάσος, Ρουμιάντσεφ, Νανέλι, Γκριν, Μπανζάκι, Γκρέι.