Άρης και ΠΑΟΚ κοντράρονται για το Κύπελλο Ελλάδας στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι δύο ομάδες αναζητούν τη νίκη για να ανέβουν όσο το δυνατόν ψηλότερα στη βαθμολογία.
Άρης – ΠΑΟΚ 0-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: Μόντσου
Κόκκινες κάρτες: –
Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Πέρεθ, Παναγίδης, Ντουντού.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς, Μύθου.