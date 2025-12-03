Άρης και ΠΑΟΚ κοντράρονται για το Κύπελλο Ελλάδας στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι δύο ομάδες αναζητούν τη νίκη για να ανέβουν όσο το δυνατόν ψηλότερα στη βαθμολογία.

Άρης – ΠΑΟΚ 0-0 (Cosmote Sport 1)

Γκολ:

Κίτρινες κάρτες: Μόντσου

Κόκκινες κάρτες:

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Πέρεθ, Παναγίδης, Ντουντού.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς, Μύθου.

