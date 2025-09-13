Την ύστατη στιγμή, λίγο πριν τη λήξη της διορίας για τις μεταγραφές, η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιγκέλ Αλφαρέλα για τα επόμενα τρία χρόνια.

O Αλφαρέλα γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1997 στο Μοντιβιγιέ της Γαλλίας και σε μικρή ηλικία εντάχθηκε στην ακαδημία της Χάβρης. Αφού έφτασε μέχρι τη δεύτερη ομάδα της Χάβρης και έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην Γκονφρεβίλ, το 2019 υπέγραψε στην Ανεσί.

Μετά από δυόμισι χρόνια στο Ανεσί, ο Γάλλος επιθετικός μετακόμισε στο Παρίσι για λογαριασμό της Παρί. Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις στη Ligue 2 οδήγησαν στην μεταγραφή του στην Μπαστιά με τη φανέλα της οποίας μεγαλούργησε για δύο σεζόν (73 συμμετοχές, 16 γκολ, 6 ασίστ).

Το καλοκαίρι του 2024 η Λέγκια Βαρσοβίας έβγαλε από τα ταμεία της ένα εκατομμύριο ευρώ για να εντάξει στο δυναμικό της τον Αλφαρέλα. Μετά από 22 συμμετοχές (1 γκολ, 2 ασίστ) στο πρώτο μισό της σεζόν στην Πολωνία παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν στην Athens Kallithea FC.

Μέσα σε λίγους μήνες στη χώρα μας ο Αλφαρέλα έκανε αισθητή την παρουσία του πετυχαίνοντας 9 γκολ σε 17 αγώνες. Το φετινό καλοκαίρι επέστρεψε στην Βαρσοβία πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Super Cup, ενώ αγωνίστηκε, τόσο στα προκριματικά του UEFA Europa League και του UEFA Conference League, όσο και στο πρωτάθλημα Πολωνίας, σκοράροντας, μάλιστα, στην πρεμιέρα.

Στις πρώτες του δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης (arisfc.com.gr) ο Αλφαρέλα τόνισε:

«Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος που από σήμερα ανήκω στον Άρη. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα κάνω το ντεμπούτο μου στο γήπεδό μας, μπροστά στους φιλάθλους μας.

Έρχομαι με μεγάλη όρεξη και υπόσχομαι στους φιλάθλους του Άρη ότι θα δώσω το 100%. Θα προσπαθήσω να πετύχω όσα περισσότερα γκολ μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Άρη για τον τρόπο που με προσέγγισαν και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν από την πρώτη στιγμή. Εκτιμώ πολύ τη στάση τους και είναι ένας πρόσθετος λόγος για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».