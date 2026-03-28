Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (28/3), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ασκήσεις ενεργοποίησης, παιχνίδια διατήρησης μπάλας και τακτική.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος είδε μόνο τον Κωνσταντίνο Γαλανόπουλο να βρίσκεται στο ιατρικό δελτίο. Ο πρώην μέσος της ΑΕΚ συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας.

Την Κυριακή (29/3), οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν και πάλι το πρωί, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους εν όψει της έναρξης των Play Off 5-8, με το πρόγραμμα να τους «στέλνει» στο «Λάμπρος Κατσώνης» για το ματς με τον Λεβαδειακό.