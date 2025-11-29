Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο αγώνας ανάμεσα στον Άρη και την AEΛ Novibet, οι οποίοι αναμετρώνται για την 12η αγωνιστική της Super League.
Άρης- AEΛ Novibet 0-0
ΑΡΗΣ: Διούδης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Τεχέρο, Ρόουζ, Γαλανόπουλος, Ράτσιτς, Μορουτσάν, Πέρεθ, Γιαννιώτας, Μορόν.
ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Παντελάκης, Κοσονού, Αποστολάκης, Τσάκλα, Αντράντα, Φερίγκρα, Γκαράτε, Στάικος, Μούργος, Τούπτα.
Διαιτητής: Πολυχρόνης Βοηθοί: Στεφανής, Μπαλιάκας, VAR: Κουμπαράκης, AVAR: Αντωνίου