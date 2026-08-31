Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, εν όψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ (5/9, 21:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου και οι ποδοσφαιριστές του αφήνουν πίσω τους τη νίκη επί του ΟΦΗ (2-1) και στρέφουν την προσοχή τους στο ντέρμπι με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, προκειμένου να διευρύνουν το απόλυτο που έχουν μέχρι στιγμής.

Στο ιατρικό δελτίο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ο Φαμπιάνο Λέισμαν έχει αιμάτωμα στο μηρό και το πρωί της Τετάρτης (2/9), με την επιστροφή στις προπονήσεις, θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του.